Калуга, 19 апреля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов в качестве эксперта 18 апреля принял участие в программе «Всё о ЖКХ», на телеканале ОТР. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 19 апреля, в пресс-службе городской Думы Калуги, темой программы были вопросы уборки и благоустройства города, способы законодательного регулирования этих процессов и вопросы разграничения полномочий муниципалитетов и управляющих компаний. Обсуждался также вопрос повышения общественной активности.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Глава Калуги отметил, что общественное участие в деле благоустройства очень важно, жители должны понимать, что город — общий дом и только совместными усилиями можно сделать его комфортным и благоустроенным.

«Отрадно, что в Калуге всё больше людей принимает участие в субботниках, акциях по озеленению, большим подспорьем здесь является территориальное общественное самоуправление, — подчеркнул Александр Иванов, — калужские общины регулярно участвуют в конкурсах на лучший двор, дом и подъезд образцового содержания, принимают участие в работах по благоустройству дворовых территорий». «В городе Североморске на одной из улиц я видел баннер с призывом: «Сделаем наш город таким же чистым, как палубу корабля!», этот девиз должен стать руководством к действию для властей и жителей всех городов России», — добавил Александр Иванов.

В рамках телепередачи были также затронуты и вопросы создания комфортной городской среды. «Когда человек выходит из чистого и светлого подъезда в уютный благоустроенный двор, затем на удобной остановке к нему быстро приходит общественный транспорт, на котором он едет по чистому, зеленому и ухоженному городу, это и есть комфортная городская среда, — уверен Александр Иванов, — именно к созданию такой среды должны стремится все муниципалитеты нашей страны».