Триполи, 19 апреля, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян выявляет причины ненависти Запада к режимам М. Кадаффи и Б. Асада, описывает механизмы их свержения и заинтересованных участников «арабской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Будущее, подобное ливийскому настоящему, сегодня ждет очень многие страны

Теперь, когда интервенция в Сирию, которую собирались разыграть по ливийскому сценарию, явно захлебнулась, проигрывающая войскам легитимного лидера страны ИГИЛ (организация запрещенная на территории РФ) активно перемещается на новые базы, одной из которых является территория Ливии. Стоит напомнить историю падения Ливии.

Лидер Ливии Муаммар Каддафи явно был не той фигурой, которая устраивала Запад в целом и США особенно. Своеобразный арабский интернационализм (панарабизм) лидера Джамахирии не устраивали и монархический арабские режимы. Всё это в сумме стало причиной свержения Каддафи и погрузило Ливию в кровавый хаос безгосударственности.

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