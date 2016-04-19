Барнаул, 19 апреля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В старой части Барнаула, где в 30-е годы расстреливали священнослужителей, монахов и монахинь монастыря иконы Казанской Божьей Матери, обнаружили останки шести человек. Видеосюжет об этом событии подготовили корреспонденты программы «Вести-Алтай».

фото НПЦ «Наследие» раскопки массового захоронения на Павловском тракте в Барнауле 2009 г

Страшную находку обнаружила монахиня Анфия, когда вместе с помощниками приводила в порядок участок, на котором хоронили расстрелянных.

«Что-то стукнуло под лопатой. Значит, что-то есть. Череп оказался. Потом второй. Парень, что помогал нам, — он зашумел: «Матушка, пожалуйста, не надо, а то мне плохо». Ему плохо было, он отбежал к ограде», — говорит монахиня Анфия.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили останки шести человек. На некоторых черепах четко просматривались пулевые отверстия. По неподтверждённой информации, останки к памятному месту могли принести с территории, где строят кинологический комплекс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на аналогичную страшную находку уже случалось натыкаться в Индустриальном районе Барнаула 10 октября 2009 года: братскую могилу обнаружили в оврагах за торговым центром «Европа». В глиняном карьере на небольшой площади нашли 22 черепа и кости человеческих скелетов, а так же вещи: 2 золотых креста, золотая цепь, медные медальоны, мундштуки, кольцо с гравировкой «Марiя», расчески, зубную щетку, эмалированную кружку и прочее.

На черепах обнаружились пулевые отверстия и рубленые раны. Позднее исследователи признали, что найденные останки могут принадлежать военнослужащим колчаковской армии.

«В Алтайском крае — десятки тысяч репрессированных, расстрелянных с 1917 по 1940-е годы. А значит, где-то должны быть массовые захоронения. Но все они засекречивались и представляли собой государственную тайну. О них знал только узкий круг лиц». Поэтому установить личности погибших людей бывает весьма проблематично», — ранее отмечала заведующая отделом археологии НПЦ «Наследие» Наталья Кунгурова.