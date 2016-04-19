Калуга, 19 апреля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера филиала «Калугаэнерго» производственного отделения «Обнинские электрические сети» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», обвиняемого в незаконном получении денег. Об этом сегодня, 19 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь по особо важным делам Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Марина Гурова.

mosmonitor.ru Инженер филиала «Калугаэнерго» потребовал у гражданина взятку.

По версии следствия, 8 октября 2015 года инженером филиала «Калугаэнерго» на территории деревни Терехово Износковского района был выявлен факт бездоговорного потребления электроэнергии на одном из земельных участков местного жителя. За сокрытие количества электроэнергии, потреблённой местным жителем, и несоставление в отношении хозяина земельного участка акта бездоговорного потребления электрической энергии, инженер потребовал у гражданина взятку в 20 000 рублей. В тот же день он получил от гражданина эту сумму.

В ходе следствия мужчина свою вину признал частично. Несмотря на давность совершённого преступления, следователями были получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершённому преступлению, отметили в пресс-службе.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу.