Москва, 19 апреля, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Внешэкономбанк на 2016 год сохранит базовый прогноз нефтяных цен на уровне $35 за баррель. Об этом журналистам заявил зампредседателя ВЭБа Андрей Клепач.

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По его мнению, рост мировых цен на нефть стоит ожидать во второй половине 2016 года, тогда как в настоящее время «больше факторов на снижение цены на нефть». Клепач отметил, что ожидания от переговоров в Дохе (Катар) были сильно завышенные, однако резкого снижения нефтяных котировок из-за их провала ждать не стоит.

Клепач напомнил, что на рынке сохраняется избыток нефти, ее большие запасы остаются в США и ЕС. «Все равно я думаю, что резкого обвала не будет», — сказал запред ВЭБа. «Ничего неожиданного здесь нет, скорее, неожиданным здесь был большой оптимизм», — заключил он.

Говоря о прогнозе цен на нефть, он добавил, что цена может быть $37 или $34 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники переговоров в Дохе по поводу заморозки уровня добычи не смогли прийти к соглашению. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что перед началом встречи Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК выдвинули ряд дополнительных требований, в том числе расширения круга участников.

Встреча нефтедобывающих стран в столице Катара, на которой обсуждалась возможная заморозка уровня добычи, прошла 17 апреля. Аналитики предполагали, что заключение соглашения по добыче нефти может стабилизировать ситуацию на мировом рынке черного золота.