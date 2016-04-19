Екатеринбург, 19 апреля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. На Среднем Урале в течение последних суток зафиксировано снижение уровня воды в реке Ница на 13 сантиметров. Из-за разлива реки в Ирбите по-прежнему остаются подтопленными 74 дома и более сотни придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

На данный момент из зоны бедствия эвакуировано 93 человека, из них 21 взрослый и шестеро детей размещены в пунктах временного пребывания. Остальные на время паводка разместились у своих родственников. На месте продолжает работать оперативная группа — 117 человек, из них 68 сотрудников МЧС. В распоряжении спасателей плавательные средства и специальная техника. Ведётся круглосуточное патрулирование подтопленных территорий.

Также отмечается снижение уровня воды в реке Чусовой на три сантиметра, и составляет 412 сантиметра, что ниже опасного на 55 сантиметров. На данный момент в районе разлива реки остаются подтопленными 44 придомовых участка: 37 в посёлке Билимбае, четыре в деревне Коновалово и три в городе Первоуральске.

В Староуткинском городском округе из-за разлива Чусовой остаются подтопленными 48 придомовых территорий. Там на случай ухудшения обстановки также развёрнут пункт временного размещения. В свою очередь администрация городского округа осуществляет работы по возведению грунтовых защитных ограждений вдоль реки на двух участках общей протяжённостью 100 метров. Спасатели ведут мониторинг уровня воды, а в работах по ликвидации последствий паводка участвуют 43 человека.

В Верхотурье из-за паводка смыло участок старинного подвесного моста через реку Тура. По словам местных жителей, ранее перед весенним разливом реки мост разбирали, однако в этом году меры предосторожности предприняты не были, сообщает Znak.com.

В Екатеринбурге из-за повышения уровня воды в Исети была подтоплена набережная и дорожки в дендрарии рядом с цирком. А 18 апреля Исеть затопила Объездную автодорогу в районе улицы Просторной. Вода по одной полосе дороги стоит до сих пор, и стала причиной пробки, так как водители опасаются ехать по воде, предполагая, что под ней могут скрываться дорожные ямы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на начало апреля в региональном МЧС было зафиксировано семь случаев подтопления низководных мостов, один мост был разобран на время паводка. Из-за сложившейся ситуации было ограничено автомобильное сообщение с 16 населёнными пунктами Свердловской области.

Ранее были зафиксированы случаи подтопления придомовых и дачных участков во втором по значимости муниципалитете Свердловской области — Нижнем Тагиле. Подтопленными оказалось порядка 250 садовых хозяйств, сообщает издание «Тагил-Сити».