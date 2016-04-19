Калуга, 19 апреля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Калужская компания Freight Village RU с 19−22 апреля в Москве на 21 Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «ТрансРоссия», представит мультимодальный транспортно-логистический терминал «Фрейт Вилладж Ворсино», созданный в формате «грузовой деревни», сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 19 апреля, в Агентстве регионального развития Калужской области.

arrko.ru «Фрейт Вилладж Ворсино» занимает территорию более 570 га

Деловой программой мероприятия предусмотрены тематические конференции, семинары и презентации. Участники выставки: транспортные компании; организации, оказывающие услуги по железнодорожной, морской, авиационной логистике, автоперевозкам; производители складского оборудования, владельцы складов; производители IT-решений на транспорте; компании, оказывающие таможенные, страховые, консалтинговые услуги.

«Фрейт Вилладж Ворсино» является частью индустриального парка «Ворсино», занимает территорию более 570 га и располагается на границе Новой Москвы и Калужской области. Это пилотный проект по созданию логистической инфраструктуры нового европейского формата. К настоящему моменту проект «ФВ Ворсино» включен в генеральную схему развития Московского железнодорожного узла, а также в перечень терминалов при распределении грузопотоков из Москвы.

В логистический комплекс входят: железнодорожный грузовой парк, автомобильный и контейнерный терминалы, складской комплекс, автомобильные дороги. На территории комплекса с 2013 года действует таможенный пост. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по расширению ранее построенной контейнерной площадки до 5 га.