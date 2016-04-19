Москва, 19 апреля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Кипр является одним из основных направлений этого сезона для отдыхающих туристов из России. В марте на курортах Кипра побывали 12 тыс. 835 российских граждан (+63,4%). Почти столько же на остров приехало и туристов из Германии — 12,9 тыс. человек (+73,5% к марту 2015 года), сообщили в Ассоциации туроператоров России.

dimitrisvetsikas1969 Кипр.Скалистый берег Айя Напа.

Всего Кипр в марте 2016 года посетили 137 тыс. человек (+40,6% к марту 2015 года). За I квартал иностранный турпоток на Кипр вырос до 251,6 тыс. человек (+32,4%).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса участников туристического рынка, в марте лучше всего продавались туры на Кипр (на это указали 16% участников опроса), в Краснодарский край (15%) и в Грецию (13%) — эти три направления составили тройку самых продаваемых туров на лето 2016 года.

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