Калуга, 19 апреля, 2016, 10:07 — ИА Регнум. На очередном заседании калужского комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра Одиночникова 18 апреля был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почтенный гражданин города Калуги». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 апреля, в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Члены комитета поддержали кандидатуру президента РОР «Калужский Союз строителей» Николая Алмазова, его общий трудовой стаж составляет 74 года, среди многочисленных наград — Орден Трудового Красного Знамени, Орден Почёта, Орден Дружбы, орден Святого Даниила, государственная премия им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Также было одобрено решение о занесении в Книгу Почёта города Калуги ведущего эксперта Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Льва Лисицына. Трудовую деятельность он начал в 1961 году на одном из старейших предприятий Калуги — электромеханическом заводе. С 1967 по 1991 годы — на комсомольской, советской и партийной работе, с 1994 года работает в администрации губернатора Калужской области на различных должностях от помощника заместителя главы администрации области до руководителя комитета кадровой политики. Награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Одобрили депутаты и кандидатуры на присвоение почётного звания «Заслуженный работник города Калуги». Звание предлагается присвоить 38 представителям образования, здравоохранения, социальной защиты, бизнеса и промышленности. «Представленные кандидаты являются гордостью нашего города, — заявил глава городского самоуправления Александр Иванов, — все они много лет трудились на благо Калуги и внесли значительный вклад в её социально-экономическое развитие, и теперь их заслуги оценены по достоинству».