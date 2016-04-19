Москва, 19 апреля, 2016, 10:07 — ИА Регнум.



test-drivez.com Fiat Tipo

Новый четырехдверный седан Fiat Tipo был замечен на дорогах столицы. Возможно, модель в скором времени появится на отечественном рынке автомобилей, предполагает онлайн-журнал «Колеса.ru».

Седан Tipo был представлен в минувшем году в Турции, где модель известна под названием Aegea. Имя Tipo используется в Европе, где седан был признан лучшим автомобилем 2016 года. Новый Fiat обошел в конкурсе Autobest марки Opel Astra, Hyundai Tucson, Honda HR-V и Mazda CX-3.

В Европе Fiat Tipo доступен с бензиновыми двигателями 1,4 и 1,6 литра мощностью 95 и 110 л.с. соответственно, а также с дизельными двигателями 1,3 и 1,6 литра мощностью 95 и 120 л.с. Машина оснащена пяти‑ и шестиступенчатой механической или шестидиапазонной автоматической трансмиссиями.

Длина европейской версии Tipo составляет 4 532 мм, ширина — 1 792 мм, высота — 1 497 мм. Размер колесной базы достигает 2 636 мм, а вместимость багажника — 520 литров.

Стоимость модели в Германии начинается от 11,99 тысяч евро (около 915 тысяч рублей), во Франции покупка Tipo обойдется в сумму от 12,49 тысяч евро (примерно 952 тысячи рублей), а в Италии базовая комплектация Fiat Tipo доступна за 14,5 тысяч евро (около 1 млн 106 тысяч рублей).

Российское представительство Fiat пока не дает комментариев о появлении тестовой модели на дорогах российской столицы.