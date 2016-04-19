Москва, 19 апреля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В России нет эффективно работающего правительства, результаты его работы за 2015 год удручающие. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в преддверии отчета правительства РФ в Госдуме.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж. Александр Татарский. 1983. СССР Молоточки

«Надо все сделать для того, чтобы было профессиональное правительство, способное каждый день к нормальному, эффективному управлению. Ничего этого у нынешнего правительства нет», — считает коммунист. «У нас нет эффективно работающего правительства. Особо отчитывать им нечем. Если посмотреть результаты прошлого года, то они просто удручающие. В области производства ниже нас упала только Украина, в социальной сфере нарастает нищета и беспросветность», — сказал Зюганов.

Хуже всего работает финансово-экономический блок правительства, считает лидер КПРФ. «Особенно удручающее положение в области финансово-экономической деятельности. Три блока в правительстве этим занимаются, с задачами не справляются. Мы давно предлагали их выгнать и назначить более профессиональных людей», — подчеркнул Зюганов. Он привел в пример решение первого зампреда правительства Игоря Шувалова об отъеме земель у Тимирязевской академии. «Когда первый зам Шувалов «подмахивает» распоряжение о том, чтобы отнять у Тимирязевки ее опытные земли, где собраны 500 видов яблонь, то это означает — он ликвидирует одно из лучших учебных заведений. И только случайность показала, что вовремя забили тревогу, мы вместе со студентами собрали 5 тысяч человек на митинге и отбили это решение», — заключил он.

Госдума заслушает отчет председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о результатах работы за 2015 год.