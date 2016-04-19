Москва, 19 апреля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Рубль резко ослаб на падении котировок нефти. Однако, как отметил аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев, реакция рынка на неудавшиеся переговоры экспортеров в Дохе оказалась краткосрочной, и вскоре баррель Brent принялся энергично отыгрывать потери, утянув за собой российскую валюту. В итоге рублю удалось отвоевать у доллара 0,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По его словам, «нефть смогла быстро оправиться от «дохийского удара», поскольку такой исход не стал полной неожиданностью. Также на стороне российской валюты играет налоговый период, хотя его поддержка сейчас носит ограниченный характер. При этом оптимизма игрокам придают все новые признаки улучшения состояния экономики России. Благоприятные цифры с макроэкономического фронта способны оказать дополнительную поддержку национальной валюте».

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«Сегодня, 19 апреля, рынки продолжат переваривать ситуацию на рынке нефти, но уже с меньшими эмоциями. Не исключено, что нефть будет делать попытки нисходящей коррекции, при этом давление на рубль будет по-прежнему ограниченным», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля рубль пытался скорректировать падение вслед за падением цен на нефть. Так, утром доллар США поднимался до 68,8 рубля, а евро — до 77,74 рубля. К вечеру рубль отыграл позиции — доллар США стоил 66,37 рубля, евро — 75,15 рубля. На 19 апреля Центробанк РФ установил курс доллара 68,27 рубля, евро — 77,13 рубля. Баррель нефти стоит $42,74.