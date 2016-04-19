Киев, 19 апреля, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Атомная энергетика

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Украинские АЭС продолжают уходить на «временный покой». Так, в ночь на 17 апреля от энергосистемы Украины был отключен третий энергоблок Запорожской АЭС. В течение 80 следующих дней ему обещают капитальный ремонт.

Примечательно, что за несколько дней до этого в украинских СМИ появилась информация о возникновении аварийной ситуации на Запорожской АЭС. Якобы 6-й блок вышел из строя, а радиационный фон в 10 раз превысил норму.

«Данная информация не соответствует действительности, является ложной и провокационной. В данном случае имеет место настоящая диверсия как элемент информационной войны. Информационный центр Запорожской АЭС строго и настоятельно не рекомендует придерживаться советов, указанных в сообщении», — ответили на это в «Энергоатоме» — государственном операторе АЭС на Украине.

17 апреля Южноукраинская АЭС отчиталась о прекращении ремонта на втором энергоблоке — его подключили к сети. Таким образом, на четырех работающих украинских АЭС ситуация неизменна — 5 из 15 блоков по-прежнему находятся в ремонте.

При этом «Энергоатом» отчитывается о сокращении производства электроэнергии на АЭС Украины. В январе — марте 2016 года производство упало на 3,7% (на 884,8 млн кВт⋅ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 22 млрд 907,5 млн кВт⋅ч. Впрочем, даже такие объемы являются перевыполнением плана на 0,2%. Всего же на АЭС пришлось 54,2% всей произведенной в стране электроэнергии за указанный период.

А новый министр экологии Остап Семерак уже заявил — Украина способна обойтись без РФ в вопросе утилизации отработанного ядерного топлива.

«…Создание на Украине полноценного ядерного цикла. Украина должна выйти на мировой уровень в обращении с отработанным ядерным топливом без участия России. Это вопрос национальной безопасности и экономической целесообразности. Не вижу, почему мы должны платить России деньги за захоронение ядерного топлива, если можем это безопасно делать сами», — заявил Семерак.

Он пообещал начать по этому поводу «самую широкую дискуссию» с участием стран-доноров.

Эксперт по энергетике, заместитель директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM высказал мнение, что полноценный ядерный цикл на Украине вряд ли появится в ближайшее время.

«Чтобы замкнуть ядерный цикл, необходимо построить завод по производству ядерного топлива. Украина в одностороннем порядке разорвала договор, подписанный с российским ТВЭЛом. Сейчас необходимо заключить договор с другой компанией, чтобы она построила завод. Но построить его по щелчку пальцев невозможно! Наши политики не знают, что это такое. Перечислить средства — это запросто, это все знают. Попилить бюджет — тоже. Но постройка завода требует много денег. Не 10, не 100 миллионов долларов и даже не миллиард. И необходимо время. Не год и не два — 5−7 лет. Если у Украины будут деньги, время, подписанный с компанией какой-то контракт на постройку завода, это, возможно, создание ядерного цикла. Это вовсе не означает, что этот цикл будет замкнут в ближайшие 5 лет. Слово «переработка» опять же требует завода. Слово «захоронение» опять же требует соответствующих технологий и хранилища», — сказал Рябцев.

Ранее Япония пообещала выделить Украине около 3,5 млн долларов на строительство хранилища для отработанных ядерных отходов. А на прошедшей неделе президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому правительству превратить Чернобыль в «экологически чистую зону».

«Порошенко поручил Кабинету министров вместе с Европейским банком реконструкции и развития и странами-донорами заняться созданием фонда для финансирования мер по реализации стратегии по превращении Укрытия — саркофага», — сообщает пресс-служба президента.

Газ

Украина увеличила поставки газа по так называемой реверсной схеме из Словакии почти на 60%. С 16 апреля Киев увеличил объемы импорта газа через территорию Словакии по газопроводу «Вояны — Ужгород» на 58,4%. Сообщается, что суточные объемы транспортировки топлива по газопроводу увеличились на 1,411 млн кубометров, до 3,826 млн кубометров. Ранее между Словакией и Украиной заработал новый интерконнектор.

Всего же с момента начала закачки газа в ПХГ для подготовки к следующей зиме Киев закупил более 140 млн кубометров газа. По состоянию на 17 апреля в ПХГ Украины находятся около 8,595 млрд кубометров газа.

Тем временем продолжаются юридические войны между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом».

Российская компания оспорила в хозяйственном суде Киева решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе на 86 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Штраф «Газпром» должен был выплатить до 12 апреля.

«Есть иск ПАО «Газпром» к Антимонопольному комитету Украины и третьему лицу ПАО «Укртрансгаз», ПАО НАК «Нафтогаз Украины» о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины, которым «Газпрому» выписан штраф», — рассказал судья Хозяйственного суда Киева Роман Бойко. Впрочем, суд этот иск предсказуемо рассматривать отказался.

А вот закупать у «Газпрома» топливо Киев по-прежнему не хочет. Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в очередной раз заявил, что Украина «слезла с российской газовой иглы».

При этом, по его словам, решить газовые споры не позволят уже политические моменты.

«Газпром» мировую не предлагает. Я, честно говоря, понимаю почему. Представьте, Коболев захочет сделать мировую. Представьте, что я приду и скажу, что вот «Газпром» нам предложил отступные — неважно сколько — давайте соглашаться. Думаю, количество депутатских запросов просто завалит эту комнату сверху и донизу. Думаю, такая же проблема у господина Миллера. Одно дело — прийти к своему начальнику и сказать, мол, суд решил, а другое — прийти и сказать, что мы решили пойти на уступки», — сказал Коболев.

Более того, по словам чиновника, оказывается, без российского газа уже могут обойтись и европейские страны.

«Есть модель, которую сделали эксперты. Мы участвовали в ее анализе и разработках. Она показывает, что даже если «Газпром» полностью прекратит поставки газа в Европу, Европа заместится. Будут точечные проблемы в восточноевропейских странах, но Европа полностью заместится. «Газпром» перестал быть критично важным для Европы», — заявил глава «Нафтогаза Украины».

Впрочем, Геннадий Рябцев считает такие заявления Коболева как минимум неаргументированными.

«Есть нормы энергетической безопасности, согласно которым не более 30% каждого вида энергоносителя можно закупать от одного поставщика одной страны. Это энергетическое правило сегодня не соблюдается большинством стран ЕС. Если даже это условие европейские страны не могут выполнить в полном объеме, что же говорить о полном отказе от российского газа. Украина? У нас есть очень много людей, которые делают вид, что разбираются в вопросе, но при этом умалчивают о целом ряде всем известных вещей. Заявление Коболева — не исключение. До этого он утверждал, что мы отказались от российского газа полностью. Это не так. Мы просто покупаем российский газ у норвежской, немецкой и французской компании. Да, мы непосредственно у «Газпрома» не покупаем газ. Но мы приплачиваем немцам, норвежцам, французам за тот газ, который они покупают у россиян. Лапшу можно развешивать успешно потому, что 99% населения Украины не разбираются в вопросе. Но когда дело доходит до реальных действий, оказывается, что мы что-то забыли, что-то не учли, и вообще не это имели в виду», — сказал Рябцев.

Не оптимистично обстоит дело и с газом собственной добычи для Украины. В Госгеонедр заявили, что энергетические корпорации Сhevron и Shell все же не будут добывать сланцевый газ на Украине. Причиной тому даже не война, а проблемы с законодательством.

«Заявок на добычу сланцевого газа от масштабов компаний Сhevron и Shell нет. Инвестора не пугает война. Больше пугает законодательное поле. Непонятность, закрытость, отсутствие геологических карт, оцифровка информации. Потенциальный инвестор покупает «кота в мешке» — заявил и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин.

Нефть

На Украине переработали первую партию казахстанской нефти. В частности, крупнейшая на Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування» импортировала первую партию казахстанской нефти и переработала ее на мощностях Шебелинского ГПЗ в Харьковской области.

Как заявил глава правления «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко: «Мы пошли на то, чтобы за собственные средства купить эту нефть, переработать и потом продавать нефтепродукты, у нас есть и техническая, и рыночная возможность». Глава госкомпании не уточнил конкретный объем казахстанской нефти, но отметил, что на сегодня на Шебелинском заводе существуют свободные мощности на переработку 3 тыс. тонн сырья в месяц.

Очередной удар по структурам Игоря Коломойского, которые играют ключевую роль в рынке нефти на Украине. Киевский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева по поводу взыскания с государственной «Укртранснафты» около 106 млн грн в пользу предприятия «Нафтохимик Прикарпатье», которое входит в группу «Приват». Указанная сумма — задолженность по договору аренды резервуарных емкостей. Суд согласился с доводами «Укртранснафты» о том, что документ недействительный — «потому что был составлен с целью скрыть договор на хранения нефти, а также с нарушением законодательства Украины о госзакупках».

Тарифы для населения

Новый министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сразу после назначения пообещал провести 18 апреля совещание по вопросу формирования тарифов на энергоносители для населения страны.

Ранее в Киеве решили отсрочить как минимум на месяц повышение цен на газ для населения и теплоснабжающих предприятий, которое, согласно меморандуму о сотрудничестве с МВФ, Украина должна была обеспечить еще с 1 апреля.

«На совещание… приглашена экспертная среда, национальный регулятор, НАК «Нафтогаз Украины», представители депутатских фракций. И я думаю. что мы сделаем открытый процесс… Мы должны выработать общую понятную систему, где потребитель должен понимать, за что он платит, а государство должно понимать, как оно использует свой ресурс», — сказал Насалик. Однако 18 апреля без пояснения причин мероприятие отменили, ходя министр заявил, что повышение тарифов на газ 1 мая расценивает «как первый вызов для правительства».

Также глава Минэнерго Украины обозначил главным приоритетом воплощение в жизнь двух законов — «О рынке природного газа», который уже приняли, и «О рынке электрической энергии», утвержденный Верховной радой в первом чтении — причем министр дал понять, что их могут отозвать и переголосовать заново. Среди других задач — «подойти к рынку угля и снять этот вопрос раз и навсегда, чтобы сделать этот рынок прозрачным», «полностью реструктурировать НАК «Нафтогаз Украины» — как непонятную структуру».