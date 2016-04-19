Барнаул, 19 апреля, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Не успели в Алтайском крае «отдышаться» после прохождения первой волны паводка, которая затронула 16 территорий региона, как актуализировалась новая проблема. С установлением теплой весенний погоды и отсутствием снежного покрова, стремительно растет число неконтролируемых травяных палов. По данным космического мониторинга, за прошедшие сутки на территории края зафиксировано 202 термически активные точки. Об этом сегодня, 19 апреля, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил первый вице-губернатор Сергей Локтев. На этом мероприятии в режиме селекторной связи он заслушал доклады представители администраций районов края, на территории которых сложилась наиболее сложная обстановка.

Пример неконтролируемого травяного пала в Егорьевском районе Алтайского края

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин признал, что особое беспокойство вызывает бездействие глав муниципальных образований по профилактике сжигания сухой растительности на землях сельских поселений.

«Реагирование на загорание сухой травы и растительности, выявление лиц, причастных к поджогам организовано на крайне низком уровне. За весь период активного горения в крае недостаточно применяется техника муниципалитетов. В большинстве случаев ликвидация ландшафтных пожаров проводилась силами и средствами федеральной противопожарной службы и государственной противопожарной службы субъекта. А в населенных пунктах с наибольшим количеством термически активных точек даже была задействована резервная техника для обеспечения безопасности населенных пунктов и реагирования на вновь возникающие загорания», — подчеркнул Игорь Лисин.

По итогам совещания был принят ряд организационных решений. В частности, главам администраций муниципальных районов и городских округов предложено запретить руководителям сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, находящимся на их территриях, проведение огневого способа очистки сельхозугодий. Властям на местах предписано также организовать опашку территории населенных пунктов и ее очистку от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы. Отдельно обозначена необходимость обеспечения разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и выявления виновных в организации сжигания сорняков и остатков растительности с привлечением таковых к административной ответственности.

«Необходимо предпринять все надлежащие меры по недопущению возникновения неконтролируемых отжигов и сельхозпалов, и особое внимание уделить информационно-профилактической работе с населением», — подчеркнул Сергей Локтев.

Кстати, об одном из примеров халатного отношения к противопожарным мероприятиям рассказал недавно местный депутат и активист ОНФ из Егорьевского района Валерий Горбунов: «Глава района — Абронов — лично игнорирует требования пожарного инспектора МЧС по Егорьевскому району, демонстрируя пренебрежение и показывает отрицательный пример всем жителям Егорьевского района». В пример он привел фото и видеодоказательства гниющей древесины в с. Сросты, на территории КФК «Наука», которым руководит глава.

Также общественник заснял последствия одного из пожаров, который возник «стараниями» одной из местных жительниц. Для его ликвидации пришлось вызывать МЧС. «Хозяйка проявила беспечность и развела небольшой костер, а он перекинулся и мог бы погореть лес», — комментирует Горбунов.