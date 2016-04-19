Пекин, 19 апреля, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Китайская автомобильная компания Baojun опубликовала первые официальные фото своего нового хэтчбека Baojun 310. Продажи новинки стартуют в мае, автомобиль не будет экспортироваться за пределы КНР.

auto.163.com Baojun 310

Презентация Baojun 310 пройдет на Пекинском автосалоне, торжественная церемония открытия которого запланирована на 25 апреля, пишет «Тайпин цичэ».

Сборка автомобиля будет осуществляться на предприятии SAIC-GM-Wuling, 43% которого принадлежит американскому концерну GM.

Производитель представил 2 версии двигателей для своего нового хетчбэка. Базовая версия авто получит 1,2-литровый двигатель мощностью в 87 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Автомобиль в самой полной комплектации будет оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором (109 л.с.) и 4-ступенчатым «автоматом».

Физические размеры новинки от Baojun не отличаются от габаритов других автомобилей этого класса: 4032×1682×1470мм, при колесной базе в 2550мм.

Руководство Baojun пока не назвало точную стоимость хетчбэка. Китайские автолюбители предполагают, что она составит около 50−60 тыс. юаней.