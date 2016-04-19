Вашингтон, 19 апреля, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Военное ведомство США объявило о начале конкурса «Взломай Пентагон», направленного на поиск слабых мест в системах компьютерной безопасности.

tonkosti.ru Пентагон

Сообщается, что участвовать в этой программе может каждый гражданин США, не числящийся в списке подозреваемых в терроризме. Самые результативные взломщики получат денежные премии. На финансирование акции выделено 150 тыс долларов, размер индивидульных выплат успешным взломщикам не уточняется.

Стоит отметить, что Марк Роджерс, один из руководителей хакерской конференции Def Con, считает, что правила этой программы отпугнут настоящих хакеров, так как они не любят раскрывать свои личные данные, сообщает РСН.

Напомним, что за последние годы хакеры неоднократно взламывали базы данных ВМС, Комитета начальников штабов США и других подразделений американского военного ведомства. В этих кибератаках руководство Пентагона обвиняет российских и китайских специалистов, однако никаких доказательств их причастности к взломам не приводит.