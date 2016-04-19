Москва, 19 апреля, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Руководство НАТО «докатилось буквально до абсурда», якобы увидев Россию на своем пороге, заявил замминистра обороны РФ Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT.

pixabay.com Пух и перья

По его словам, против России сегодня по существу «развязана информационная война». «Ведь докатилось буквально в своей фразеологии руководство НАТО до абсурда: сегодня говорят о том, что Россия находится «на пороге НАТО»: это мы придвинулись к НАТО, а не НАТО к нам», — сказал Антонов.

Он выразил мнение, что в отношении России руководство альянса опять пытается использовать «прежнюю схему разговора старшего с младшим» — как будто «нерадивого ученика вызывают в школе к доске и требуют, и ругают его за невыполненные задания».

При этом все достижения в военной области и в борьбе с терроризмом, наработанные между Россией и НАТО, сегодня выброшены и забыты. Антонов подчеркнул, что по периметру западных границ России идет наращивание военного потенциала, то есть не Москва является инициатором военного противостояния.

Замминистра обороны РФ напомнил, что Москва выступает против гонки вооружений и не является противником «нормализации отношений со странами НАТО и европейскими государствами в военной области».