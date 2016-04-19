Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Московский гандбольный клуб «Луч», который накануне «Ростов-Дон» принимал у себя в гостях, не смог в ответном матче совершить сенсацию и выбыл из дальнейшей борьбы за титул чемпиона России. Подопечные Яна Лесли выиграли с разгромным счетом — 42:15. Об этом ИА REGNUM 19 апреля сообщили в пресс-службе донской команды.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон» вышел в полуфинал чемпионата России:

Больше всех забили в ворота соперниц Анна Сень, Александра Степанова и Юлия Манагарова.

«Все девушки, которые были в заявке, получили игровое время. Некоторые гандболистки сегодняшний матч пропустили, но они точно сыграют с «Ладой». Теперь ждем соперника по полуфиналу плей-офф чемпионата России. Думаю, шансы у «Динамо-Синары» и «Звезды» примерно равны. В полуфинале мы выступим с максимальной концентрацией. Наша цель — выйти в финал. Мы уважаем нашего будущего соперников, но обязаны побеждать», — так прокомментировал прошедший матч рулевой «Ростов-Дона» Ян Лесли.

Напомним, что выездной матч ростовчанки также выиграли с разгромным счетом — 36:15.

О том, с кем коллектив Лесли встретится в полуфинале, станет известно сегодня или завтра. Соперницами станут либо девушки из волгоградской команды «Динамо-Синара», либо «Звезда» из Звенигорода. Полуфинальные игры намечены на 24 апреля, а также 27−28 апреля.