Лондон, 19 апреля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Британские ученые из университета Рединга доказывают, что вымирание динозавров началось еще до падения метеорита, сообщает The Guardian.

Цитата из к/ф «Прогулки с динозаврами 3D». реж Бэрри Кук. 2013. США Трицератопсы

Ученые пока не сошлись во мнении, какая из теорий, объясняющих начало процесса вымирания динозавров, является верной. По одной из них, динозавры начали вымирать около 66 млн. лет тому назад, после того, как на Землю упал гигантский метеорит, спровоцировавший резкое похолодание.

Однако британские ученые оспорили эту версию. По их мнению, сокращение видов древних ящеров началось еще раньше, и происходило примерно 24 млн. лет. К такому выводу они пришли после изучения останков ящеров, проживавших на Земле еще до падения астероида.

Ученые считают, что эти останки указывают на изменения в климате планеты еще до падения метеорита. Многие динозавры не смогли приспособиться даже к плавному снижению температуры. А резкое климатическое колебание, вызванное падением метеорита, только поставило точку в давно идущем процессе.