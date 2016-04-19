Москва, 19 апреля, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Несмотря на то, что первоначальной реакцией Brent на встречу в Дохе стало падение к минимуму 40,59 долл./баррель, затем актив начал движение вверх, что еще раз доказывает, что текущее укрепление нефти носит не спекулятивный, а больше фундаментальный характер, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ros-toplivo.ru Добыча нефти

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«Возможно, одной из причин столь быстрой реабилитации стало сообщение о том, что Кувейт сходит на некоторое время с дистанции в связи с разразившейся забастовкой рабочих. Тем не менее, не стоит предаваться излишнему оптимизму по поводу такой упругости нефти. Безрезультатные переговоры только подтвердили очевидность — баланс спроса и предложения не восстановится в ближайшее время, а, значит, причин для продолжительного роста Brent нет», — пояснила Афанасьева.

«Скорее всего, на ближайшее время актив запрется в рамках более широкого диапазона 40,5 — 45,00 долл./барр. вплоть до появления новых вербальных интервенций», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля после безрезультативной встречи в Дохе цены не нефть упали до $40,83, но к концу дня выросли до $42,96 Сегодня, 19 апреля, мировые цены на нефть снижаются на фоне пессимизма инвесторов, связанного с сохраняющимся переизбытком предложения на рынке. Так, по состоянию на 08.02 мск стоимость Brent снижалась на 0,35% — до $42,76 за баррель, цена WTI опускалась на 0,19% — до $41,13.