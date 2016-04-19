Оренбург, 19 апреля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области нарастает внутрипартийный раскол и скандал в ЛДПР. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Андрей Рейзлер, 18 апреля партию покинула орская команда: около 80 человек во главе с координатором отделения Сергеем Бенцманом вышли из рядов ЛДПР.

Georg Pik Световой оповещатель выход

В настоящее время фракцию в региональном парламенте представляют двое беспартийных (Андрей Рейзлер и Сергей Бенцман) и два либерал-демократа (Сергей Химич и Николай Саблин). Стоит отметить, что после выхода из партии Рейзлера появились слухи, что и Химич сдал партбилет. Однако сам он эти сведения опроверг. «Пока я еще в партии. Решение еще не принято», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Сергей Бенцман 18 апреля сделал официальное заявление и объяснил причины выхода из партии, в которой находился 11 лет. «Катасонов превратил партийную структуру (региональное отделение — прим. ИА REGNUM) в пирамиду МММ. Он ведет себя как Мавроди. Во-вторых, он заменил на всех постах преданных членов партии на ручных марионеток, которые работают в коммерческой структуре. В-третьих, он обманывает и вводит в заблуждение жителей Оренбургской области, наших избирателей. Ну и наконец, Катасонов использует работу регионального отделения ЛДПР в своих шкурных интересах», сообщает портал ria56.ru.

Добавим, что ранее (когда Рейзлер в эфире местного телевидения во время прямой линии с Сергеем Катасоновым заявил о выходе из партии) Катасонов отметил, что идет самоочищение партии. В штабе ЛДПР Андрея Рейзлера назвали перебежчиком и выступили в защиту Сергея Катасонова.

Примечательно, что, сдав партбилет ЛДПР, Рейзлер в частной беседе прогнозировал отток старой гвардии либерал-демократов. После выхода команды орчан он сказал, что процесс на этом не остановится. Отток активистов продолжится. Люди недовольны внутрипартийной политикой Катасонова и реакцией Москвы на происходящее в регионе.

В свою очередь в штабе ЛДПР заявили, что именно Сергей Катасонов станет ключевой фигурой на предстоящих выборах.

Местные эксперты разделились во мнении по поводу влияния внутреннего конфликта на будущее партии. Так, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что внутрипартийные дрязги на голосование за ЛДПР на выборах в Госдуму влияния не окажут. «У нас в стране, и в регионе в частности, голосуют за лидеров», — сказала она и предположила, что Катасонов ведет себя уверенно, потому что чувствует за собой большую поддержку центра.

Политолог Булат Калмантаев считает, что из-за внутреннего скандала ЛДПР сдаст свои позиции. Выход лидеров из партии отрицательно скажется на рейтинге партии.

«Если говорить о партии в целом, то она подходит к выборам в разбалансированном состоянии. Изгнание из партии Дмитрия Носова, Романа Худякова и Ирины Чирковой сыграет не в пользу ЛДПР. При таком развитии событий партии не видать 15−18%», — сказал Калмантаев.

С его точки зрения, на партийные отношения влияет изменение в избирательном законодательстве: когда по партспискам вместо 450 мест теперь будет только 225. Это усиливает внутрипартийную борьбу за мандат.