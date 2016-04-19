Токио, 19 апреля, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Японские ученые из Национального института прогрессивных технических наук и технологий создали новую породу куриц, которая несет яйца, абсолютно не вызывающие аллергии, сообщает телеканал NHK.

Клод Гилмент. Курятник

При помощи метода геномного редактирования ученые удалили ген, приводящий к появлению в яичном белке аллергена под названием овомукоид.

В ходе исследований специалисты вывели несколько куриц, несущих гипоаллергенные яйца. Следующим этапом будет проведение клинических испытаний на пациентах, у которых употребление этого продукта отторгается организмом.

Аллергия на яйца чаще всего встречается у детей. Употребление в пищу яиц вызывает у них сыпь и воспаления на коже. Кроме того, многие аллергики не могут спокойно есть и куриное мясо. В 80% случаев такая аллергия проходит к шестилетнему возрасту, но иногда она обнаруживается и у взрослых.