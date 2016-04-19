Москва, 19 апреля, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Рубль закрылся даже в плюсе после резких колебаний на фоне динамики нефти. Однако, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, стоит понимать, что, несмотря на приближение налогового периода с логичным ростом спроса на национальную валюту со стороны экспортеров, у российской валюты не так уж и много причин для роста.

ИА REGNUM Рубль к доллару

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«Скорее наоборот, после откровений понедельника придет осознание, что и от июньского заседания ОПЕК вряд ли стоит ожидать чего-то серьезного. Таким образом, на ближайшую неделю исключены попытки пары USD/RUB закрепиться выше 67,00 в течение ближайших дней», — считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля рубль пытался скорректировать падение. Так, утром доллар США поднимался до 68,8 рубля, а евро — до 77,74 рубля. К вечеру рубль отыграл позиции. К 19:00 доллар США стоил 66,37 рубля, евро — 75,15 рубля. На 19 апреля Центробанк РФ установил курс доллара 68,27 рубля, евро — 77,13 рубля. Баррель нефти стоит $42,74.