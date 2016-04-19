Ярославль, 19 апреля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Ярославской области упал в 2015 году. Об этом сообщает Ярославльстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Экспорт и импорт сократились с с 1,9 млрд долларов в 2014 году до 1,3 млрд. в 2015 (72,3%). При этом импорт сократился значительнее, чем экспорт. Всего из зарубежных стран ярославскими компаниями было импортировано товаров на 580 млн долларов, что составляет 65% по отношению к предыдущему году. Экспорт составил 806 млн долларов или 78,5%.

Наиболее значительно упал товарооборот с государствами-участниками СНГ — с 359 до 200 млн долларов. Со странами дальнего зарубежья товарооборот изменился незначительно — с 667 до 605 млн долларов.

Большую часть внешнеторгового товарооборота (как экспорта, так и импорта) Ярославской области составляет машиностроительная продукция, на втором месте — продукция химической промышленности.

Представленные данные включают экспорт и импорт по участникам внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным на территории Ярославской области, с учётом данных взаимной торговли со странами ЕАЭС.