Якутск, 19 апреля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Банки заинтересованы в том, чтобы население оставалось в кредитной кабале, и поэтому лоббируют изменения в гражданском кодексе РФ, которыми досрочно рассчитаться по ипотеке можно будет только с согласия кредитора. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

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Тем не менее, он полагает, что такие перемены вряд ли коснутся большинства заёмщиков. «При нынешней экономической ситуации, когда в России просрочка по рублёвой ипотеке за год выросла на 39,3% до 42 миллиардов и продолжает расти, очень сомнительно, что граждане вдруг бросятся досрочно погашать кредиты, тем более долгосрочные, как ипотека», — пояснил эксперт.

Вместе с тем он подчёркивает, что такие изменения будут выгодны банкам и они хотят, чтобы население дольше находилось в кредитной кабале, возникшей из-за высоких ставок ипотечного кредита, превышающих ключевую ставку, которая составляет сейчас 11%. «Вероятно, что ЦБ РФ скоро будет постепенно снижать ключевую ставку до приемлемого уровня 4−6%. В таком случае банки будут застрахованы высокими процентами долгов по ипотеке», — сделал вывод эксперт.

С другой стороны, считает он, возможно, что Правительство России проведет кредитную амнистию по долгам населения. «И в этом случае банки тоже окажутся в выигрыше», — уверен Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой о том, что ипотечные заёмщики могут лишиться права гасить кредит досрочно. Причиной тому может стать новая редакция Гражданского кодекса, рассматриваемая в Госдуме.

По словам вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, вряд ли это новшество появилось вследствие ошибки законодателей. «Речь может идти об их желании перейти на германскую модель регулирования ипотеки», — сказал Иванов. Он пояснил, что в Германии эта мера позволяет банкам дешевле рефинансироваться за счет выпуска долгосрочных закладных листов.

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