Япония подпишет Парижское соглашение по климату
Токио, 19 апреля, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Япония подпишет так называемое Парижское соглашение по климату в штаб-квартире ООН в США. Такое решение, как передает информационное агентство Kyodo News, приняло правительство страны.
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Церемония подписания данного документа пройдет 22 апреля в Нью-Йорке.
По данным агентства, голосование по ратификации Парижского соглашения в парламенте Японии запланировано на следующий год.
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