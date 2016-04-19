Токио, 19 апреля, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Япония подпишет так называемое Парижское соглашение по климату в штаб-квартире ООН в США. Такое решение, как передает информационное агентство Kyodo News, приняло правительство страны.

ameblo.jp Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Церемония подписания данного документа пройдет 22 апреля в Нью-Йорке.

По данным агентства, голосование по ратификации Парижского соглашения в парламенте Японии запланировано на следующий год.

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