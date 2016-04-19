Москва, 19 апреля, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают 19 апреля начатое накануне снижение, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской электронных бирж.

neftegazmontazh.com Нефтяные вышки

К 7:47 мск котировки фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне опустились на 0,89% до $42,72 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени упали на 1,739% и составили $39,67 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля цены на нефть оставались в глубоком минусе после безрезультативной встречи в Дохе. Утренние продажи доходили до 6% снижения. Рубль отступает в парах с иностранными валютами. В начале торгов рубль падал на 3,5% к евро и доллару.