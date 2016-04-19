Анкара, 19 апреля, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Официальная Анкара не планирует соблюдать условия соглашения о мигрантах с Европейским союзом (ЕС) в случае, если Брюссель не выполнит свое обещание о введении безвизового режима с Турцией. Об этом, как передает Reuters, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Договоренности были взаимные, — говорит турецкий политик. — И если Евросоюз не предпримет необходимые шаги, глупо предполагать, что Турция не сделает то же самое».

При этом Давутоглу добавил, что на данный момент Турция полностью выполняет свою часть соглашения с ЕС.

«Мы хотим завершить эту человеческую трагедию, чтобы наши граждане путешествовали без визы, а таможенный союз был обновлен», — отметил глава правительства Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по условиям соглашения, заключенного 20 марта между Турцией и ЕС, Анкара взяла на себя обязательства забрать всех мигрантов и беженцев, которые пересекают Эгейское море и незаконно прибывают в Грецию.

В свою очередь, ЕС должен переселить из Турции тысячи сирийских беженцев, а также предоставить Анкаре финансирование, безвизовый режим и возобновить переговоры по принятию Турции в члены ЕС.

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