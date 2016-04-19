Барнаул, 19 апреля, 2016, 07:38 — ИА Регнум. По данным мониторинга УФАС по Алтайскому краю, за период с 10 по 17 апреля отмечается рост розничных цен на 30 копеек за литр на бензин АИ-95 у сети заправочных станций Газпромнефть. Стоимость бензина АИ-92 у данного оператора без изменений.

Цены на бензин в Алтайском крае

Розничные цены на крупнейших сетевых заправочных станциях края — Газпромнефть и Роснефть за литр составили: АИ-92 от 32,50 до 32,70 рублей; АИ-95 от 35,40 до 35,65 рублей; ДТ летнее от 34,10 до 34,50 рублей за литр.

Антимонопольщики отмечают также, что розничные сети заправочных станций Газпромнефть стали осуществлять продажу дизельного топлива летнего. Его стоимость за литр составила на 50 копеек дешевле, чем зимнее.

Напомним, ранее в управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края известили, цена на бензин в Алтайском крае остается одной из самых низких в Сибирском федеральном округе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с изменениями в Налоговом кодексе с 1 апреля 2016 года повышаются ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. Документ предусматривает увеличение ставки акциза на бензин на 2 руб. за литр, на дизтопливо — на 1 руб. за литр.