Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2016, 07:35 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону, который принято считать исторической частью города, старая акация рухнула на припаркованный автомобиль. Дерево упало прямо на капот. К счастью, в машине в этот момент никого не было. Как сообщили ИА REGNUM в администрации донской столицы 19 апреля, решается вопрос о возмещении автовладельцу ущерба.

rostov-gorod.ru Упавшее дерево

Инцидент случился накануне вечером на улице Социалистической недалеко от переулка Газетного. Какой ущерб нанесен иномарке, установит экспертиза.

Трухлявое дерево также задело провода и повредило трансформаторную подстанцию на противоположной стороне улицы. Распилить дерево и завершить все работы по благоустройству места происшествия должны были к утру сегодняшнего дня.

Отметим, что некоторые деревья в Ростове-на-Дону имеют вековую историю, у многих с возрастом уже настолько слабая корневая система, что от них стоит держаться подальше.