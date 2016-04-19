Москва, 19 апреля, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал освободить украинскую диверсантку Надежду Савченко, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Савченко

Лидеры двух стран договорились о допуске к Савченко генконсула Украины в Ростове. Кроме того, Порошенко попросил о допуске к осужденной гражданке Украины украинских и немецких врачей.

Стороны также обсудили вопросы о судьбе осужденных в Киеве граждан РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и текущие моменты двусторонних отношений.

Напомним, Савченко осуждена Донецким городским судом Ростовской области на 22 года тюрьмы за убийство двух российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также за незаконное пересечение российской границы. Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Голосеевский районный суд Киева приговорил двух граждан Российской Федерации Александра Александрова и Евгения Ерофеева к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал российских граждан виновными в совершение тяжких преступлений на территории Украины. Александров и Ерофеев обвинялись в том, что они участвовали в совершении теракта, в результате которого погиб человек, а также принимали участие в войне против Украины.