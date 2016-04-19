Якутск, 19 апреля, 2016, 06:39 — ИА Регнум. Правительство Якутии отказывается выполнять требования федерального законодательства, обязывающее регионы предусмотреть для многодетных семей льготы по оплате коммунальных услуг в размере не менее 30%. Прокуратура региона повторно направила адрес председателя правительства Галины Данчиковой представление об устранении нарушений. В исполнении первого требования власти региона отказали надзорному ведомству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

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«Правительством не учтены требования Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ о необходимости сохранения и возможного повышения ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан, в том числе, предусмотренных Указом Президента РФ от 05.05.1992 N431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», — отметили в надзорном ведомстве.

Там обращают внимание на то, что в большинстве регионов многодетным семьям предоставляются льготы по оплате коммунальных услуг. При этом, в ряде субъектов РФ (Хакасия, Республика Алтай, Белгородская, Владимирская, Курская, Липецкая, Кировская, Нижегородская, Ульяновская, Новгородская, Кемеровская, Астраханская области и другие) скидки по оплате коммунальных услуг зависят от числа рожденных детей и составляют от 30 до 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, сложности у республики возникли и с введением льгот по оплате за капитальные ремонты для пожилых. С подсчётом пожилых людей старше 70 лет, которым придется компенсировать расходы на оплату капитального ремонта, в республике возникли сложности.