Тарифы на эвакуацию автомобилей могут изменить осенью
Москва, 19 апреля, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей могут быть изменены предстоящей осенью, пишет 19 апреля газета «Коммерсантъ».
По информации издания, новую методику расчётов готовит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в Госдуме ожидают снижения тарифов эвакуационных служб с нынешних 3−7 тысяч до 2−3 тысяч рублей.
Новая методика, которой должны будут пользоваться региональные власти, предполагает, что цена на перемещение автомобиля должна рассчитываться исходя из «технических параметров» транспортного средства, а также затрат на топливо, амортизацию, содержание, страховку эвакуаторов, зарплаты водителей и персонала, занятого в этой сфере.
Приэтом доходность компании, выигравшей конкурс на перемещение, должна ограничиваться 9−10%.
Отметим, что в Москве стоимость эвакуации автомобиля сегодня зависит от мощности двигателя, в то время как в других регионах тариф привязан к массе или размерам автомобиля. В этой связи правительство внесло в Госдуму законопроект о единой методике, которой должны будут руководствоваться все регионы.
Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях должны будут вступить в силу 1 сентября текущего года.