Москва, 19 апреля, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей могут быть изменены предстоящей осенью, пишет 19 апреля газета «Коммерсантъ».

anub.ru «Цыплят по осени считают»

По информации издания, новую методику расчётов готовит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в Госдуме ожидают снижения тарифов эвакуационных служб с нынешних 3−7 тысяч до 2−3 тысяч рублей.

Новая методика, которой должны будут пользоваться региональные власти, предполагает, что цена на перемещение автомобиля должна рассчитываться исходя из «технических параметров» транспортного средства, а также затрат на топливо, амортизацию, содержание, страховку эвакуаторов, зарплаты водителей и персонала, занятого в этой сфере.

Приэтом доходность компании, выигравшей конкурс на перемещение, должна ограничиваться 9−10%.

Отметим, что в Москве стоимость эвакуации автомобиля сегодня зависит от мощности двигателя, в то время как в других регионах тариф привязан к массе или размерам автомобиля. В этой связи правительство внесло в Госдуму законопроект о единой методике, которой должны будут руководствоваться все регионы.

Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях должны будут вступить в силу 1 сентября текущего года.