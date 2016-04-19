Якутск, 19 апреля, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Народные избранники и государственные служащие должны доказывать, что могут обосновать происхождение средств на покупку роскошной квартиры, машины и домика в деревне с участком в тысячу квадратов. Такое мнение высказал в своём блоге депутат Госсобрания Якутии директор по развитию ООО «Виктория-Инвест» Владимир Фёдоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Три толстяка». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. 1963. СССР

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«Я честно не вижу смысла в публичном декларировании доходов, — отметил он. — Что это дает? Ничего. Реальной борьбы с коррупцией здесь нет. Много раз говорил: если мы хотим действительно смотреть, за счет чего живут депутаты, контролировать нужно расходы и уровень жизни».

Обосновывать покупку той или иной недвижимости, по мнению депутата, должны также жёны народных избранников и госслужащих. «Но этого никто делать не собирается. В итоге каждый год одно и то же: публикация деклараций, не влекущая за собой никаких последствий, независимо от нарисованных цифр, и удивление СМИ», — пояснил Владимир Фёдоров.

Он обращает внимание на то, что СМИ, изучая декларации, удивляются тому, что «отдельные депутаты заработали слишком много — как мой однофамилец Виктор Федоров или слишком мало, как я сам. Я уже несколько раз комментировал ситуацию, и с того времени ровным счетом ничего не изменилось», — отмечает депутат, напоминая, что его доходы за 2015 год — 619 505,28 рубля, то есть в среднем — 51,6 тыс. рублей в месяц. «Это что-то около среднемесячной заработной платы по Якутии, которую любят озвучивать наши руководители. Как и в прошлом году, с учетом индексации. Это моя зарплата в качестве исполнительного директора компании «Виктория-Инвест». Скромно? Не скрою, я мог бы себе выписать и 100 тыс. в месяц, и 250 тыс. рублей, и выше. Только зачем мне это делать? Это — мое (наше, семейное) предприятие. Я не временный, наемный менеджер, пригашенный на ограниченный срок или пристроенный по знакомству. У меня нет цели хапнуть и сбежать. Я заинтересован в развитии и стабильности бизнеса и не собираюсь изымать лишние средства из оборота только чтобы в пятерку самых богатых депутатов попасть», — подчеркнул Владимир Фёдоров.

Он также подчеркнул, что в 2015 году ни он, ни его семья не приобрели ни одного автомобиля, ни одной квартиры, дачи или дома.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным декларации, в собственности у Владимира Фёдорова и супруги находится 3 жилых дома, 3 квартиры, производственное помещение, 3 земельных участка, баня, 9 автомобилей (в том числе два — марки Lexus), автобус ПАЗ и мотолодка.