Пекин, 19 апреля, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан принес соболезнования властям Эквадора в связи с сильнейшим землетрясением, которое унесло жизни 272 человек.

domonai.com Последствия землетрясения

На очередной пресс-конференции в Пекине представитель МИД КНР подтвердил готовность Китая оказать содействие эквадорской стороне в ликвидации последствий природной катастрофы, пишет «Синьхуа».

«Пекин остается в тесном контакте с Кито. В случае необходимости мы готовы направить спасателей и врачей для оказания помощи гражданам Эквадора», — отметил китайский дипломат.

Кроме того, Лу Кан отметил, что по состоянию на сегодняшний день посольство КНР в Кито не располагает информацией о жертвах среди граждан Китая. Пресс-секретарь МИД КНР добавил, что дипломатический корпус продолжит внимательно следить за ситуацией в Эквадоре.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство экономики Эквадора и Банк развития Китая подписали соглашение о предоставлении эквадорской стороне займа на $2 млрд.