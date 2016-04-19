Москва, 19 апреля, 2016, 05:47 — ИА Регнум. Четыре новых уголовных дела возбуждено в отношении руководства рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан, работники которого пожаловались на задержки зарплаты в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил на пресс-конференции замгенпрокурора России Юрий Гулягин, передаёт телеканал «Звезда».

work-engels.ru Рыбовладельцы

По итогам проведённой проверки новые уголовные дела были возбуждены по фактам преднамеренного банкротства ЗАО «Рыбокомбинат Островной, а также покушения на хищение бюджетных средств при возмещении ООО «Островной Рыбокомбинат» налога на добавленную стоимость на сумму свыше 6 млн рублей.

Кроме этого возбуждены дела по факту невыплаты заработной платы работникам и по факту злоупотребления руководством своими должностными полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным сотрудники рыбкомбината «Островной» на острове Шикотан в Сахалинской области пожаловались на то, что устраиваясь работать на предприятие, фактически оказывались в рабстве: им по несколько месяцев задерживали зарплаты, из которых при этом удерживали деньги на проживание. «Людей туда возят обманом через кадровые агентства, условия труда и проживания ужасные, люди бомжуют», — сообщили рабочие.

Выехать с острова без денег люди не могли. Помощи от прокуратуры, куда они жаловались, по словам работников, они также не получили. Президент дал поручение проверить соответствие занимаемой должности прокурора региона, не отреагировавшего на жалобы людей, извинился перед ними и обещал разобраться в ситуации.