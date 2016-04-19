Пекин, 19 апреля, 2016, 05:38 — ИА Регнум. Двукратный чемпион NBA Стефон Хавьер Марбери, выступающий в настоящее время за пекинский клуб «Бейцзин дакс», опубликовал на своей личной странице в социальной сети Weibo фотографию постоянного удостоверения личности гражданина КНР.

qq.com Флаг К.Н.Р

Американский спортсмен стал первым профессиональным баскетболистом получившим постоянный вид на жительство в Китае. В конце декабря 2015 г. миграционная служба КНР выдала Марбери временный вид на жительство, пишет «Чжунго жибао».

«Я благодарен властям Китая за предоставленную мне возможность стать частью этой великой страны. Я надеюсь, что мое выступление в команде принесет фанатам «Бейцзин дакс» удовольствие и наслаждение от игры», — сообщил профессиональный баскетболист в социальной сети Weibo.

Китайская грин-карта является одной из самых сложных в получении. С 2004 г. было выдано не более 5 тыс. постоянных видов на жительство.

Стефон Марбери перешел в «Бейцзин дакс» в 2011 г. В сезоне 2011−12 чемпионата Китая Марбери и «Бейцин дакс» установили новый рекорд, выиграв 13 стартовых матчей чемпионата.