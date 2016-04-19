Москва, 19 апреля, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Пожар произошёл в ночь на 19 апреля в госпитали имени академика Бурденко в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

1tv.ru Главный военный клинический госпиталь

По информации ведомства, сообщение о пожаре по адресу Госпитальная площадь, дом 3 поступило около 03:20 мск. «Происходил пожар на первом этаже 2−3-этажного лечебного здания. Площадь пожара составила около 40 кв. метров», — говорится в сообщении.

Спасательными подразделениями совместно с администрацией медицинского учреждения из здания были эвакуированы 139 человек. В 04:02 пожар был локализован, а в 04:15 — ликвидирован.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало. Причины возгорания в настоящее время выясняются.