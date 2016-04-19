Пекин, 19 апреля, 2016, 05:22 — ИА Регнум. Спускаемая капсула научного спутника Шицзянь-10 (SJ-10) успешно приземлилась в заданном квадрате на территории Внутренней Монголии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Китайского национального космического управления.

toutiao.com SJ-10

Капсула, выведенная на орбиту 6 апреля, приземлилась в районе Сыцзыван 18 апреля. SJ-10 стал 24-м возвращаемым спутником Китая. В ходе 12 дней нахождения спутника на орбите Земли ученые провели 19 экспериментов, пишет «Синьхуа».

Все 19 экспериментов успешно завершились, предоставив китайским ученым сделать ошеломляющие выводы. В частности, стало известно о возможности развития эмбрионов млекопитающих в состоянии невесомости.

«Успех SJ-10 открывает новую страницу в изучении космического пространства с помощью возвращаемых спутников», — заявил главный конструктор программы Чжао Хуэйгуан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 апреля китайские ученые сообщили об успешном завершении эксперимента по изучению клеточного размножения в невесомости. Снимки, полученные со спутника SJ-10, демонстрируют успешное развитие эмбрионов мышей.