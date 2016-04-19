Москва, 19 апреля, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков предложил провести новые подсчёты в связи с оценкой ущерба от «советской оккупации» специальной комиссией в Латвии.

malipusiki.ru Ущерб, говоришь?

«Латвия подсчитала, что «советская оккупация» стоила ей 185 млрд евро. Осталось подсчитать, сколько мы вложили в Латвию, чтобы в итоге она оказалась в ЕС», — написал парламентарий в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля комиссия по ущербу, нанесённому во время «советской оккупации», в Латвии оценила нанесённые экономике страны потери в 185 млрд евро.

Специальная комиссия, напомним, была создана в августе 2005 года. За это время она провела более 20 заседаний и рабочих совещаний. Из-за прекращения финансирования комиссия прекратила работу в 2009 году, продолжив её с 2014 года.