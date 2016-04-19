Анадырь, 19 апреля, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Дальневосточный федеральный округ остаётся самым дорогим регионом России для автолюбителей. Средняя стоимость бензина в апреле здесь составила 39,19 рублей, в то время как в Центральном округе — 35,12 рублей. Максимальная стоимость бензина, как и прежде, наблюдается на Чукотке. В Анадыре литр топлива обходится в 53,12 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка, Якутия и Колыма заняли первые три позиции в федеральном рейтинге стоимости бензина. Остальные места в первой десятке тоже почти все принадлежат субъектам Дальнего Востока. Кроме того, эти регионы отличились и значительным ростом цен на автомобильное топливо в 2015 году. Больше всего АИ-92 подорожал на Камчатке — на 9,47%.

Согласно сводной информации Дальневосточных рейтингов, составленной на основе данных Росстата, в апреле 2016 года город Анадырь выбился на первую строчку по стоимости бензина, средняя стоимость которого составила 53,12 рубля. АИ-92 в столице Чукотки обходится автолюбителям в 51,50 рубль, а литр АИ-95 — 56 рублей.

На втором месте находится Якутск, где в среднем топливо можно приобрести за 46,64 рублей, АИ-92 — 46,38 рублей, АИ-95 — 47,74 рублей. Замыкает тройку самых дорогих городов Дальнего Востока по стоимости бензина Петропавловск-Камчатский. Здесь АИ-92 автолюбители покупают за 43,10 рублей, АИ-95 — за 45,69 рублей. Средняя цена топлива составила 43,47 рубля.

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Выше 40 рублей литр бензина обходится владельцам транспортных средств ещё в двух регионах ДФО. Так, в столице Магаданской области топливо в среднем стоит 42,28 рубля, АИ-92 — 41,33 рубля, АИ-95 — 45 рублей. В Южно-Сахалинске средняя цена бензина составляет 41,68 рубль, АИ-92 — 40,26 рублей, АИ-95 — 44,32 рубля.

Последнюю четвёрку регионов Дальнего Востока начинает Приморский край. Во Владивостоке топливо обходится автолюбителям в 38,66 рублей, АИ-92 — 38,02 рублей, АИ-95 — 39,71 рублей. В Биробиджане средний показатель находится на уровне в 38,65 рублей, в Благовещенске — 36,80 рублей, и замыкает рейтинг Хабаровск, где бензин стоит 36,50 рублей.

Отметим, что Дальневосточный федеральный округ остаётся самой дорогой территорией России для владельцев транспортных средств, так как средняя стоимость топлива здесь составляет 39,19 рублей. На фоне этого автолюбители в Центральном округе довольствуются планкой в 35,12 рублей, а на Урале — и вовсе 34,03 рубля. В целом по России этот показатель находится на уровне в 35,33 рублей.