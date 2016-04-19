Москва, 19 апреля, 2016, 04:56 — ИА Регнум. Китай готов поделиться с Россией технологиями, необходимыми для создания радиационно стойкой электронной компонентной базы (ЭКБ) космического применения в обмен на технологии создания жидкостных ракетных двигателей. Об этом 19 апрелчя пишет газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в «Роскосмосе».

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По информации издание, Пакетное обсуждение вопросов передачи технологий ЭКБ и ракетных двигателей также отражено в официальном протоколе по итогам последнего заседания комиссии вице-премьера России Дмитрия Рогозина и заместителя премьера госсовета КНР Ван Яна, которое состоялось в декабре 2015 года.

«Китайские партнёры хотят получить у нас не просто сами кислород-керосиновые ракетные двигатели, но и технологии их производства. А в обмен предлагают технологии производства ЭКБ категории Space для использования в космических аппаратах. Честно говоря, пока нам этот обмен не представляется равноценным», — отметил собеседник издания в «Роскосмосе».

Ранее в госкорпорациии заявляли, что в Роскосмосе заявили, что сотрудничество в области ракетостроения между двумя странами невозможно в связи с отсутствием соответствующей нормативно-правовой базы.

«Мы учитываем, что в настоящее время в отличие от России Китай не является участником режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), поэтому для организации сотрудничества в области ракетостроения необходимо создать надежную нормативно-правовую базу. Она бы регламентировала обязательства сторон по охране и нераспространению ракетных технологий», — сообщали в пресс-службе «Роскосмоса».

В настоящее время между Москвой и Пекином созданы специальные рабочие группы по данному вопросу. «Мы ищем решения, которые, может быть, найдём к концу 2016 года», — отмечают в госкорпорации.