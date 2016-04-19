Кито, 19 апреля, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Министерство экономики Эквадора и Банк развития Китая подписали соглашение о предоставлении эквадорской стороне займа на $2 млрд. Первый транш поступит на счет уже в ближайшие недели.

images.china.cn Кассир

Сумма кредита будет разделена на 2 транша. Первый перевод в $1,5 млрд будет осуществлен в ближайшее время. Согласно достигнутым договоренностям, эту сумму власти Эквадора смогут потратить на любые нужды, пишет «Наньцзао жибао» со ссылкой на газету «El Comercio».

Второй транш будет направлен на реализацию инвестиционных проектов, за которые эквадорской стороне будет необходимо отчитываться перед китайскими банкирами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил журналистам, что в течение текущего месяца будет подписано кредитное соглашение с Китаем на $3 млрд. Средства предназначены на финансирование части общего бюджета страны, который на 2016 год составит $6,6 млрд