Петропавловск-Камчатский, 19 апреля, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Доходы самого богатого депутата камчатского парламента за 2015 год немного не дотянули до 1 млрд рублей. Главный инженер местной рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок заработал 914 951 326 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на сайте законодательного собрания края.

Цитата из м/ф «Голубой щенок». реж Ефим Гамбург. 1976. СССР Ты и я такие разные

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Причем за один год доходы Игоря Евтушка выросли почти на 650 млн рублей (по сравнению с декларацией за 2014 год). Кроме того, супруга этого депутата стала одной из самых богатых среди жен народных избранников — в семейный бюджет за 2015 год она принесла почти 68,5 млн рублей. Причем, по сравнению с 2014 годом, она прибавила в сумме 63,5 млн рублей. Их семья владеет двумя большими квартирами и несколькими машинами представительского класса.

Вторым по доходам за 2015 года стал генеральный директор вертолетной компании «Витязь-Аэро» Игорь Редькин, который заработал 260 580 442 рубля, а его супругу смело можно назвать самой богатой среди жен депутатов — 82 817 257 рублей за год. Причем, по сравнению с 2014 годом, доходы Редькина выросли на 188,2 млн рублей, а его жены — сразу на 82,4 млн рублей. Семья владеет несколькими домами и машинами.

Доходы предпринимателя Рашида Шамояна, владеющего сетью супермаркетов, по сравнению с первыми двумя можно назвать скромными — 34 547 950 рублей. Депутат от «Справедливой России» Михаил Пучковский, который в прошлые годы декларировал доход в 0 рублей 00 копеек, в этот раз не подал декларацию. По крайней мере, на сайте регионального парламента сказано, что сведения не предоставлены.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сенатор от Камчатки Валерий Пономарев, которого СМИ называют совладельцем рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот», в которой и числится самый богатый депутат края, был признан самым богатым членом Совфеда — почти 1,4 млрд рублей. Другой сенатор от Камчатки — Борис Невзоров, замкнул пятерку богатейших людей в верхней палате российского парламента, заработав 98,5 млн рублей.

Представитель Камчатки в Госдуме Ирина Яровая заработала всего чуть более 5,5 млн рублей. При этом у нее нет вообще никакого имущества — живет она в квартире, которую ей предоставило государство на время полномочий.

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