Вашингтон, 19 апреля, 2016, 04:23 — ИА Регнум. США направят в Эквадор группу специалистов по экстренным ситуациям для помощи властям страны в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя агентства США по международному развитию.

emssolutionsint.blogspot.ru Управление США в чрезвычайных ситуациях

Уточняется, что американская команда будет работать в южноамериканской стране совместно с представителями Организации Объединённых Наций.

Как ранее передавало ИА REGNUM, жертвами землетрясения в Эквадоре, по последним данным, стали 413 человек, ещё около 2,5 тысяч человек пострадали.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 балла в Эквадоре произошло вечером 16 апреля. Удар стихии пришёлся на северо-западное побережье страны. Наибольший ущерб был нанесен городам Манта, Портовьехо и Гайякиль, расположенным в нескольких сотнях километров от эпицентра.