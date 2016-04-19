Владивосток, 19 апреля, 2016, 05:40 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке продолжает увеличиваться задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятий и организации. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Росстата, в целом по ДФО в период с 1 марта по 1 апреля долг вырос на 3,6%, в основном из-за ситуации в Приморском крае и Сахалинской области.

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В Приморье долг по-прежнему остаётся самым большим и в ДФО, и по России: за месяц он вырос на 13,1% и достиг 468,2 млн рублей. На Сахалине работодатели своевременно не заплатили 19,3 млн рублей зарплат, на 13,9% больше, чем было по данным на 1 марта. Небольшое увеличение суммы долга сотрудникам (0,7%) наблюдается также на Камчатке, долг там составил 50,2 млн рублей.

В остальных дальневосточных регионах задолженность уменьшалась. Самым существенным снижение было в Амурской области (на 67,7% до 8,1 млн рублей), Якутии (на 39,6% до 15,8 млн рублей) и в Еврейской автономии (на 13,8% до 12,8 млн рублей). Незначительно изменилась в меньшую стороны сумма долга перед сотрудниками предприятий и организаций Хабаровского края и Магаданской области. Теперь задолженность работодателей в этих регионах составляет 46,9 и 51,8 млн рублей соответственно. Отметим также, что в Чукотском АО, по данным Росстата, с сотрудниками расплачиваются своевременно.

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Как сообщало ИА REGNUM, долг по заработной плате российских работодателей перед сотрудниками в марте текущего года выросл на 35,4%. Согласно последним отчетам Росстата, итоговая сумма задолженности составила 4,5 млрд рублей. Основная причина невыплаты зарплат банальна — у предприятий нет денег. Наиболее сложная ситуация сложилась в сферах промышленности, строительства и транспорта. На эти сферы приходится 83% всей суммы задолженности. Потом идет добыча полезных ископаемых — 5%, сельское хозяйство, охота и лесозаготовки — 4%, научные исследования — 3%.

Напомним, на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на долги по зарплате за 3−6 месяцев главе государства пожаловались сотрудники рыбкомбината «Островной», который находится на острове Шикотан в Сахалинской области. После жалобы президенту долги перед сотрудниками были оперативно погашены.