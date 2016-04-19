Салехард, 19 апреля, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Все три человека, находившиеся на борту вертолёта, совершившего жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, погибли, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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«Вертолёт «Робинсон» совершил жёсткую посадку. Люди, находившиеся на борту воздушного судна, погибли», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, Вертолёт Robinson, следовавший из Республики Коми на остров Белый, пропал в Ямало-ненецком автономно округе вечером 18 апреля.

Три вертолёта совершали перелёт из республики Коми на остров Белый, при подлёте к острову ухудшились погодные метеоусловия. Один из вертолётов ушёл на разведку местности, а два других улетели в населённый пункт Саббета. В дальнейшем связь с улетевшим на разведку вертолётом была утеряна.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.