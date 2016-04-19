Ставрополь, 19 апреля, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Известный российский поп-исполнитель Стас Михайлов 18 апреля был госпитализирован в краевую клиническую больницу Ставрополя из-за высокого артериального давления, передаёт «Интерфакс».

tvigle.ru Стас Михайлов

В местном Дворце культуры и спорта, где должно было состояться выступление артиста, сообщили РИА Новости, что к певцу дважды приезжала скорая помощь. Концерт, запланированный на 19:00 по местному времени, не состоялся.

Сообщается, что в ближайшие дни у артиста было намечено выступление в Ессентуках. Михайлов рассчитывает в скором времени покинуть больницу и дать запланированный концерт.