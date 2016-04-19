Петропавловск-Камчатский, 19 апреля, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Бурые медведи, выходящие из спячки на Камчатке, начали появляться на туристических тропах в границах природного кластера «Налычево», а также к «домашним» (находятся 30 км от города, поэтому местные жители зовут их так) вулканам Корякский и Авачинский, рассказал корреспонденту ИА REGNUM государственный инспектор природного парка «Вулканы Камчатки» Игорь Рыбников.

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По его словам, в районе кордона «Пиначевский» — начальной точке популярного среди пеших туристов и лыжников маршрута в центральную часть кластера «Налычево» — появился медведь. «Косолапый пока не осмелел и не подходит слишком близко, но его неоднократно замечали в окрестностях инспекторского дома», — отмечает собеседник агентства.

О том, что медведи вышли из спячки и начали появляться на маршрутах, руководству Природного парка рассказывают и сами туристы. «Так, присутствие хищника обнаружил турист, совершавший путешествие по радиальному маршруту Таловские горячие источники — вулкан Дзендзур. Следы другого медведя встретили снегоходчики в районе Авачинско-Корякской группы вулканов. Туристы отмечают, что хищник со стороны вулкана Корякский ушел в направлении вулкана Арик», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в парке.

Сейчас туристам, выходящим на маршруты, рекомендуют проявлять особую осторожность при путешествии на территории медвежьих угодий. Встречи с косолапыми в это время года особенно опасны — оголодавшим после долгой зимы животным сложно добыть растительную и белковую пищу, и они могут проявлять агрессию по отношению к человеку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что взрослого медведя видели в поселке Завойко в пригороде Петропавловска. Он гулял возле местной школы. Выехавшие на место охотоведы не нашли косолапого и предположили, что он ушел на берег океана, находящийся в нескольких километрах от поселка.