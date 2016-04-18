Кито, 19 апреля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Жертвами землетрясения в Эквадоре, по последним данным, стали 413 человек, ещё около 2,5 тысяч человек пострадали. Такое данные с приходит Associated Press со ссылкой на местные власти.

lematin.ch Землетрясение в Эквадоре

Ранее прокуратура Эквадора опубликовала данные о 376 погибших. По информации МИД России, граждан РФ среди погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушительное землетрясение в Эквадоре магнитудой 7,8 балла произошло вечером 16 апреля. Удар стихии пришелся на северо-западное побережье Эквадора.

Наибольший ущерб был нанесен городам Манта, Портовьехо и Гайякиль. они расположены в нескольких сотня километрах от эпицентра.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что восстановление страны обойдется в миллиарды долларов.